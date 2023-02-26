港超聯　第4次「起孖」！ 神田夢實：來港發展成功

標準流浪周日（26日）於「中銀人壽香港超級聯賽」，作客青衣運動場以3比1擊敗晉峰，當中今場梅開二度的神田夢實（Yumemi），今季個人已經第4次「起孖」，賽後再次獲足總選為最佳球員（POM）。他表示今次來港發展稱得上成功，希望之後繼續入球之餘，亦可帶領球隊勝出更多賽事。

神田夢實今場對晉峰再入兩球，自1月份加盟標準流浪後，至今已第4次「起孖」，各項賽事累積射入8球，難怪賽後這名日本籍進攻好手亦顯得十分興奮：「睇番個人數據，我覺得自己今季暫時嘅表現都算唔錯，今次嚟香港發展都算稱得上成功，之後當然想繼續入波，但更重要係幫球隊贏波。」

射術了得的Yumemi加盟後，隨即成為球隊「死球專家」，今場亦射入一球十二碼，為流浪再次領先2比1，但他笑言主射前感到一定壓力：「前一場面對東方，自己曾經射失十二碼，所以今場射之前有啲緊張，原本諗住讓畀『嘉緯』射，但佢叫我放膽射。」生涯第一次離鄉別井的Yumemi，上場對傑志因水土不服先列後備，他表示自己此刻已完全康復，但在飲食文化上仍需時間適應。