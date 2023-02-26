倫敦打吡淨吞熱刺兩蛋　車仔連續6場不勝

周日（26日）英超倫敦打吡，熱刺憑小將奧利華史基普同哈利卡尼各建一功，喺主場以2比0擊敗車路士，冬窗瘋狂增兵嘅車仔，連續6場未贏過之餘，近3仗更加輸晒，領隊樸達個帥位真係危危乎。

熱刺今仗繼續讓孫興民先任後備，由李察利臣、古路施夫斯基及哈利卡尼組成進攻3叉戟，車路士則以史達寧、祖歷菲歷斯及薛耶治，支援箭頭夏維斯。雖然車仔擺大個頭，但進攻組織依然混亂，點知屋漏偏逢連夜雨，初段有後防老大哥堤亞高施華傷出，要由韋斯利科芬拿入替，其後熱刺中場賀積查治遠射，省到韋斯利科芬拿稍稍改變方向，中柱彈出，完半場前薛耶治疑似出手打中艾馬遜塊面，球證出示紅牌將呢位摩洛哥國腳趕出場，不過VAR提示薛耶治嘅動作並非兇狠，球證睇完場邊電視後收回成命，改為畀黃牌，車仔執身彩。

但車仔過到初一過唔到十五，下半場一開波艾馬遜窄位抽射，車仔門將阿列沙巴拿加撲出後本應想接實，不過安素費南迪斯心急求其一腳解圍，畀奧利華史基普於禁區外狂轟世界波破網，亦係呢位熱刺青訓產品首個英超士哥。車仔主帥樸達見勢色唔對，先後換入薩卡利亞、美臣蒙特同奧巴美揚，可惜未見起色，81分鐘仲畀哈利卡尼近射得手，最終熱刺贏2比0，穩守第4位。連同今仗在內，車仔各項賽事連續6仗不勝入得1粒，包括近3仗輸晒，睇嚟樸達都唔捱得幾耐。