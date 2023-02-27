坦哈格破曼聯錦標荒　3度承諾：冠軍陸續有來

曼聯領隊坦哈格去年上任後，短時間內將球隊撥亂反正，周一(27日)凌晨英聯盃勇奪冠軍，「4冠王」之路先過1關，亦打破曼聯5年零278日嘅錦標荒。心情靚爆嘅坦哈格賽後罕有同球員跳舞慶祝，而且先後3度豪言：冠軍會陸續有來！

荷蘭教頭坦哈格執教曼聯開季3連敗，一度令球迷質疑佢嘅領軍能力，但佢逐步為球隊注入紀律、團結等元素，將缺態嘅大牌球星哈利馬古尼、C朗拿度雪藏及踢走，成功令「紅魔鬼」復甦。今次冠軍係自2017年歐霸盃後，相隔5年零278日再次奪冠，終止自1983年以來曼聯最長嘅錦標荒(6年零5日)。

曼聯球員喺溫布萊球場大事慶祝，向來「鐵腕」嘅坦哈格亦罕有咁同利辛度馬天尼斯、安東尼馬菲奧斯激情跳舞，成為最搶Fo嘅一幕。曾經批評巴西領隊迪迪喺世盃跳舞慶祝嘅堅尼，亦講笑叫坦哈格應為跳舞辭職，坦哈格就發表冠軍宣言：「我哋之前跳過，一齊(喺阿積士)經歷過，希望之後可以繼續跳舞慶祝捧盃！」

坦哈格喺賽後再次強調英聯盃冠軍只係開始：「我哋先要贏1個冠軍，依家我哋做到，呢個冠軍會畀球員更大信心，曼聯只係開始復興之路，即係贏好多冠軍，呢個只係第1個。」坦哈格喺記者會完結後，離開嗰陣被提醒要拎埋個盃，坦哈格就再三強調：「擺低冇所謂，因為我會贏第2個。」