天生勝利者！卡斯米路近9次決賽全捧盃

曼聯拎到5年幾以來首個冠軍，頭槌先開紀錄嘅卡斯米路功勞極大，呢位鬥心超強嘅巴西中場係天生勝利者，佢對上9次出戰決賽，所屬球隊全部成功捧盃！菲爾鍾斯賽後表示，卡斯米路係曼聯嘅精神領袖。

曼聯領隊坦哈格季前頭號目標係法蘭基迪莊，結果傾唔掂而改簽卡斯米路，當時唔少球迷認為用6,000萬鎊簽31歲嘅中場係錯誤決定，但結果卡斯米路證明佢嘅影響力。今場係呢位巴西國腳歷來第17次盃賽決賽，佢贏咗其中15次，包括最近9次入決賽全部捧盃，入面仲有4場係歐聯決賽，而卡斯米路喺2017年歐聯決賽，亦攻入領先祖雲達斯嘅關鍵入波。

幾乎被遺忘嘅菲爾鍾斯，今季雖然冇份落場比賽，但亦感受到卡斯米路嘅影響力：「卡斯米路令全隊變得冷靜，佢嘅領導同比賽風格對隊友極具影響力，只要佢在陣中，你就見到呢支曼聯係幾咁成功。」卡斯米路完場後被影到同般奴費南迪斯就比賽細節出現爭執，球迷都大讚佢贏咗冠軍，仍然對比賽做得唔好嘅地方執着，絕對係天生勝利者！