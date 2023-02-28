美斯7奪世界足球先生　阿根廷橫掃頒獎禮

國際足協年度最佳頒獎禮周二(28日)凌晨喺巴黎舉行，帶領阿根廷贏世界盃嘅「球王」美斯，毫無懸念擊敗基利安麥巴比同賓施馬當選世界足球先生(最佳男子球員)，亦係佢歷來第7次當選，進一步刷新呢項前無古人嘅成就。阿根廷同時包辦埋最佳領隊同最佳門將，係史上首次有球隊包辦3大獎項。

今屆國際足協(FIFA)為頒獎禮改制，由以往計算季度變為年度，所以之前喺金球獎30強不入嘅美斯，可以靠上年底卡塔爾世盃嘅非凡表現突圍，最終喺球迷、記者、國家隊領隊同隊長4個範疇投票中，以52分擊敗麥巴比(44分)同賓施馬(34分)成功當選世界足球先生，3人同時亦齊齊入選最佳11人陣容。

35歲嘅美斯喺上年12月，第5度出戰世盃終圓冠軍夢，依家時隔4年再奪世界足球先生，佢上台領獎嗰陣感觸表示：「呢一年好瘋狂，我奮鬥咗咁耐終於實現世盃冠軍夢想，呢個係所有足球員嘅夢想，但只有少數人可以做到，好感激上帝畀我成為呢少數嘅人。」

世界足球先生經過多次改制，美斯喺2009年首奪世界足球先生，之後喺同金球獎合併嘅6年入面4次封王，2016年開始再改以「年度最佳」方式頒發，美斯喺2019年再次登頂，今次係第7次登上世界足球先生寶座，進一步拋離5次得獎嘅葡萄牙球星C朗拿度。

除美斯之外，阿根廷亦係今次頒獎禮大贏家，主帥史卡朗尼擊敗皇家馬德里教練安察洛堤當選「最佳領隊」，門將達米安馬天尼斯亦力壓皇馬嘅泰拔高圖爾斯榮獲「最佳門將」，係史上首次由同一國家球員包辦最佳球員、最佳門將同最佳領隊3大獎項，認真威水。

FIFA頒獎禮2022各獎項得主

最佳球員(男子)：美斯

最佳球員(女子)：佩迪拉絲

最佳領隊(男子)：史卡朗尼

最佳領隊(女子)：威格曼

最佳門將(男子)：達米安馬天尼斯

最佳門將(女子)：伊比絲

普斯卡斯獎：奧歷斯

公平競技獎：盧祖舒維利