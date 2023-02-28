球圈投票睇真啲　港隊主帥撐艾寧夏蘭特

國際足協嘅世界足球先生(最佳男子球員)係由傳媒、球迷、國家隊領隊同球員投票選出，4個範疇各佔25%積分，而且選票全部實名公開，透明度極高，球迷對於一眾球星同領隊嘅心水都好有興趣，而且仲有唔少古怪投票添！

每個投票者可以按次序選出頭3名最佳球員，除美斯、麥巴比同賓施馬3甲之外，另有仲11名球員收到「第1名」選票。唔少投票者都會偏愛「自己友」，好似摩洛哥隊長路曼沙斯，就將第1名選票畀隊友阿舒拉夫，而沙迪奧文尼所拎到嘅11張「狀元票」，全部嚟自非洲領隊、球員或傳媒。

雖然美斯係阿根廷「球王」，不過新星祖利安艾華利斯都有4張第1名選票，包括嚟自加蓬、博茨瓦納同列支敦士登嘅選票，不過以西班牙新帥富安迪嘅投票最令人「O嘴」，佢嘅頭3名依次係祖利安艾華利斯、祖迪比寧咸同莫迪歷，美斯就3甲不入，口味真係與別不同。

哈利卡尼、紐亞、邦路斯、羅拔利雲度夫斯基、馬田奧迪加特、孫興民、布斯基斯等球星全部都排美斯第1，而美斯本人就將第1名投畀老友尼馬。

香港隊主帥莊恩安達臣亦將首名投畀挪威同胞艾寧夏蘭特，麥巴比同美斯分別第2、第3位，港隊隊長葉鴻輝投票前3名係美斯、麥巴比同莫迪歷。