都靈打吡　祖記有力拔頭籌

意甲周中上演「都靈打吡」，近況回勇嘅祖雲達斯聯賽3連勝，逐步走出被扣15分嘅陰霾，依家仍然有機會爭逐歐洲賽席位，主場出擊戰意高昂。反觀拖連奴近期狀態下滑，而且作客表現大打折扣，預料祖記今場有力搶先入波，祖雲達斯第一隊入球可用作過關變倍器。（Now 638周三凌晨3時45分直播）

祖雲達斯因造假帳等罪名被扣15分，不過球隊近期大踢爭氣波，聯賽3連勝兼未失1球，上星期喺歐霸盃亦淘汰南特殺入16強，球員狀態極佳。祖雲達斯防守夠穩，近6仗有5場保持不失，令球隊立於不敗之地，前線球員如杜辛華荷域、迪馬利亞等亦着晒火，喺防守極為穩固基礎下，佢哋已連續6場賽事先開紀錄。

拖連奴經常先失守

拖連奴近況麻麻，後防奧拉艾拿亦要坐波監，佢哋作客賽事入局特別慢，對上3仗作客都係先失波，最終只有1和2負成績。祖雲達斯喺打吡戰踢法特別搶韁，兩隊過去4次交鋒，祖雲達斯全部先開紀錄，今仗一於捧祖雲達斯第一隊入球。

直播表

周三1:30am 意甲 克雷莫納Vs羅馬

Now 638

周三3:15am 英足盃 史篤城Vs白禮頓

無綫myTV Super

周三3:45am 意甲 祖雲達斯Vs拖連奴

Now 638

周三3:45am 英足盃 富咸Vs列斯聯

無綫myTV Super

周三4:00am 英足盃 布里斯托城Vs曼城

無綫myTV Super

周三4:10am 法足盃 里昂Vs格勒諾布爾

Now 639