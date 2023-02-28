女子世錦賽開打吳安儀衝第4冠　印度成奇兵　

在泰國舉行的女子桌球團體世界盃決賽爆出冷門，賽前被睇低一線的印度，擊敗擁有12屆世界冠軍伊雲絲的英格蘭A隊，隨着世盃落幕，一眾女將隨即爭逐今日（28日）開打的世界錦標賽，向女子桌球壇至高榮譽進發，香港「四眼Cue后」吳安儀試圖衝擊個人第4座后冠。

吳安儀與葉蘊妍在團體世界盃，最終在4強止步，不敵伊雲絲與簡娜的英格蘭組合，但二人狀態愈戰愈好，今日開賽的世錦賽才是真正「戲肉」，曾於2015、2017及2018年三度獲得世界冠軍的吳安儀，期望可嚐時隔5年的世界冠軍。

不過，安儀的爭冠路充滿挑戰，除了要面對12屆世界冠軍伊雲絲為首的英格蘭及擁有上屆冠軍勒查露、近年實力火速提升的泰國女將之外，還有多位有力挑戰的後起之秀不容忽視，經抽籤後吳安儀被列在B組，組內全為亞洲球員，當中包括隊友張綺婷及2019年世界盃冠軍泰國的Waratthanun Sukritthanes，相信爭取小組出線不會太困難。

印度A隊在世界盃有令人驚喜表現，在即將開打的世錦賽被視為另一支被關注的奇兵。她們世盃四強淘汰東道主兼擁有應屆女子世界冠軍勒查露的泰國A隊，繼而在決賽以4比3力壓被視為奪標大熱、擁有伊雲絲及簡娜兩位名將的英格蘭A隊，奪冠絕非僥倖。

女子世錦賽於周二展開，並於3月4日上演決賽，今屆賽事也是男子世巡賽的資格賽，冠軍女將可獲得2023/24的兩年職業賽參賽外卡。港隊以吳安儀為首，共派6位球手爭逐，比賽共分為12組，小組首兩名可出線，當中成績最佳的8組首名球手可直入16強，餘下的出線球手爭會在附加賽爭取16強餘下的8個席位，再以淘汰賽方式爭逐最後冠軍。

值得一提是今屆多支隊伍派出年輕球手爭逐，參賽者中最年輕是11歲的泰國Natcharin Soraprasert，而蘇格蘭的14歲女將Sophie Nix則與伊雲絲同組，令人期待；至於73歲的Renu Bharaktiya自2006年後再次在世錦賽亮相，她是今屆比賽最年長參賽者。