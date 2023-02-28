香港隊　20歲以下女子亞盃外決選名單出爐

香港19歲以下女子代表隊將於下月初前往老撾，出戰2024亞洲足協20歲以下女子「亞洲盃」外圍賽，足總周二（28日）公布21人決選名單。當中「車仔女足」成為大戶，多達7人入選。至於梁匡蕎、朱寶恩及胡彩瑤，3名剛隨「大港腳」出戰土耳其盃的年青女將，今次同樣有份隨隊出戰。港隊將於周日（5日）早上啟程前往老撾，3日後首場賽事先面對老撾 ，2日後再硬撼中國，而下周日（12日）最後一場對陣菲律賓後，翌日中午便返回香港。

21人決選名單如下:

門將：李懿茵 (車路士足球學校香港)、曾昭姸 (傑志) 、李思瑩 (大埔)

後衞： 鄭芷婷、房樂晴 （車路士足球學校(香港))、曾樂妍 (頌恩公民)、朱素君 (傑志)、朱倩君、梁卿文 (沙田)、陳芷珊 (大埔)

中場：陳綺馨、高柏齡、梁匡蕎、胡彩瑤 (車路士足球學校(香港))、李巧怡、魏嵐 (頌恩公民)、陳忠蓮、李宇宸 (香港足球會)、陸愷晴 (麻省理工學院女子足球)

前鋒：朱寶恩、區芷綽 (頌恩公民)

港隊「亞洲盃」外圍賽賽程如下：

3月8日 20:30 老撾 對 香港

3月10日 17:00 香港 對 中國

3月12日 17:00香港 對 菲律賓