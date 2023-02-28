世界足球先生揭盅　「阿輝」安達臣各有心水

國際足協年度最佳頒獎禮周二（28日）凌晨於巴黎舉行，阿根廷球星美斯生涯第7次榮獲「世界足球先生」，而兩名香港隊代表主教練莊恩安達臣，以及隊長葉鴻輝卻各有心水，前者選擇了其挪威同胞、效力曼城的前鋒艾寧夏蘭特，而「阿輝」則揀選了美斯。

每年「世界足球先生」大獎皆由國際足協轄下各屬會的隊長、主教練及傳媒投票選出得主，4個範疇各佔25%積分，選票亦全部實名公開，當中香港隊兩名代表包括主教練莊恩安達臣、隊長葉鴻輝。

效力東方的門將葉鴻輝，「世界足球先生」前3名投票順序為美斯、麥巴比及莫迪歷，他對此作出解釋：「美斯因為佢帶領國家隊捧走世盃，加上本身喺巴黎聖日耳門表現又唔差，交出好多助攻同入波。麥巴比世盃表現都突出，而球隊無佢表現都差好遠，但無奈法國最後拎唔到冠軍，所以擺佢喺第二。」至於莫迪歷，「阿輝」認為這名中場能夠在球隊及國家隊上保持平穩表現，而且帶領皇家馬德里取得歐聯冠軍，因此將他排在第3名；而主教練莊恩安達臣的順序先後為艾寧夏蘭特、麥巴比及美斯。

除此之外，達米安馬天尼斯當選最佳門將，「阿輝」的三甲人選為達米安馬天尼斯、古圖爾斯及艾利臣比加，他認為這名阿根廷鋼門絕對是實至名歸：「世界盃佔好大比分，佢喺世盃互射12碼階段救到好多球，同決賽都有好表現，而古圖爾斯就幫皇馬拎歐聯冠軍，仲成為決賽最佳球員；最後艾利臣比加表現好穩定，雖然利物浦成績有所滑落，但佢多次喺英超做出好精彩嘅撲救。」至於莊恩安達臣的順序則為古圖爾斯、艾利臣比加及達米安馬天尼斯。