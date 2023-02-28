外流港將　首課操練3粒鐘　韋婉婷：好滿足！

經過兩天的休息後，韋婉婷於周一(27日)下午正式向春武里報到，開始隨大軍操練。經過第一課接近3個小時的操練後，「韋婉」坦言有點累但非常滿足，有信心經過幾課適應後可以跟上進度。

自上月11日協助沙田在聯賽以4比2擊敗大埔後，「韋婉」已超過兩星期未有比過賽或操練，故在出發前赴訓練場地與教練和隊友見面前，已再三表示十分期待。由於有個別球員受傷，另部份要向泰國U19代表隊報到，致「韋婉」首課操練只能跟15位隊友會面，當中包括剛完成「女子世界盃洲際附加資格賽」的幾位國腳。「第一次見面，大家都表現得好友善，開操前我搵隊長Maew合照，佢都冇托我手肘。不過大部份隊友個名都係單字音，我諗要花啲時間先可以記得晒同叫到佢哋個名。」「韋婉」笑說。

至於第一課接近3小時的操練，「韋婉」謂教練團隊的鋪排十分清晰，但與隊友的配合，以及了解隊友特性方面，就需要點時間揣摩。另外，所有硬件配套都十分專業，就讓「韋婉」留下了深刻印象，她說：「教練團隊方面有主教練同助教，亦有體能教練，分工都好仔細；球隊有自己嘅球場，基本需要嘅配套都有齊，整體都好專業。由準備練波，熱身到放鬆，成課操練都好整體。」由於很久未有試過「咁飽」，所以期待還期待，收操之後「韋婉」都不禁表示累透。

新一季的泰國女子甲組聯賽將於周六(4日)開鑼，春武里會主場迎戰曼谷，香港時間下午4時30分開波，屆時春武里女子隊fb專頁將提供直播。