首辦國際都會高球賽　香港小將主場挑戰歐洲球星

首屆「國際都會高爾夫球錦標賽」將於3月23至26日假粉嶺球場舉行，賽事同時是高球「4大滿貫」之一「英國公開賽」的亞洲區資格賽，大會周二（28日）宣布兩位星級球手2010年香港公開賽冠軍保達(Ian Poulter)和里約奧運銀牌得主斯滕森(Henrik Stenson)確認參賽，香港亦有超過20位好手參加，球迷值得留意。

國際都會高爾夫球錦標賽作為「英國公開賽」3場亞洲區資格賽之一，共有4張直接晉級英國公開賽的入場券，有望吸引不少世界頂尖球手參賽。來自英國和瑞典的星級球手保達和斯滕森已率先確認參加，保達曾贏得17個職業賽冠軍，其中一次正是在2010年香港公開賽以創紀錄低標準桿22桿封王，而斯滕森世界排名曾高踞第2，這位2016里約奧運銀牌得主對於首度訪港表示期待。

香港亦有超過20位好手參加，去年剛轉全職、正於外地訓練的香港首席球手許龍一期待主場出擊創佳績：「成為職業球手是我從小的夢想，好期待今次能以職業球手身份在香港球迷前比賽。」兩位本地球手伍城鋒和新星李中堯有份出席賽前記者會，曾3次出戰「香港公開賽」的伍城鋒表示，「好興奮賽季有多一個香港主場舉行的大賽，可以有多一個機會和巡迴賽選手切磋，是一件非常好的事。香港球手可能有少少優勢，因為粉嶺球場都有一些棘手的地方，是外國球手可能不知道。去年暑假開始再參加比賽，慢慢重拾狀態，希望藉住這場比賽證明努力沒有白費。」

17歲小將李中堯一月勇奪香港哥爾夫球會奬盃賽冠軍，他表示，「今次是我第一次參加國際性比賽，自己主要目標是晉級，希望可以成為香港球手之中發揮得最好的一個。」

3月23至26日賽事免費入場，門票可透過www.ticketflap.com預先登記，先到先得。