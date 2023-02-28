曼城勢玩輪換　拉「布」捧細盤

英足盃16強展開，曼城作客英冠布里斯托城。「藍月亮」近期戰事頻繁，聯賽忙於追趕阿仙奴，歐聯亦已重開，依家再應付英足盃戰線，領隊哥迪奧拿勢必輪換。布里斯托城近12仗不敗，狀態甚佳，加上近5仗英足盃法定時間全開3球或以下，揀3.5球嘅入球細。（無綫myTV Super周三凌晨4時直播）

布里斯托城排英冠中游，爭升班仲有一段距離，但又不愁降班，英足盃無疑係球隊現階段奮鬥方向，佢哋近況相當出色，上仗擊敗侯城後近12場不敗，包括踏入2023年11場未輸過，當中6場法定時間與對手打和，比數全部開1比1，球風強悍，今仗主場越級挑戰曼城呢支英超霸主級勁旅，肯定戰意高昂。

曼城收起夏蘭特火力減

今場係曼城連續第5場作客賽事，佢哋早前喺英超同歐聯連和兩場，雖然上場4比1贏般尼茅夫總算重回勝軌，不過舟車勞頓加上賽程頻密，球員體力超負荷，相當不利，預計今仗就算贏波都唔會大勝。

曼城人腳充裕可以排出兩套陣容，今仗趁住對手實力較弱勢必輪換，艾寧夏蘭特將被收起，奇雲迪布尼同拿樸迪身體不適上陣成疑，祖利安艾華利斯、加雲菲臘斯、史堤芬奧迪加勢必孭重飛，攻擊力受損要攻破布里斯托城嘅銅牆鐵壁，將要花一番功夫。