邊踢邊讀碩士　前西乙兵捷西斯投深水埗尋求挑戰　

深水埗今季重返超聯但成績未如理想，因此這支地區球隊在1月份轉會窗簽入了多名新援，當中包括前西乙兵捷西斯（Jesus）。這名西班牙籍中堅本身正在美國修讀碩士學位，但為了延續足球夢，毅然選擇來港接受挑戰，他勢成深水埗下半季能否重整旗鼓的關鍵。

29歲的捷西斯出身自西維爾青年軍，之後更曾在西乙上陣，不過近年發展一般，只於西班牙低組別球隊打滾，早前更選擇赴美國讀書，對於今次來港延續職業生涯，他透露是受到好友兼前夢想駿其、夢想FC球員柏保路說服：「當時深水埗需要一名球員，可以踢中堅同防中，佢覺得我可以勝任，咁我都好相信佢。」Jesus續指自己屬於一名傳統西班牙式中堅，相信可以幫助球隊改善攻守：「我鐘意控制個波，然後等隊友有空位，再睇準時機傳出去；雖然我有強壯嘅身體，但踢法相對簡單同聰明，防守上善於補位。」

Jesus加盟後馬上成為深水埗正選，不過由於初次來到亞洲適應需時，導致狀態未算十足，相對西班牙及NCAA，他認為兩地與香港的比賽風格截然不同：「呢到好多單對單情況出現，但西班牙防守好多時會用聯防；而美國每個球員好鐘意上一陣腳先再傳波，香港反而好多第一腳傳球，節奏好快，球員跑動好多；不過香港練波好有紀律性同團隊精神，唔似外國咁自由，淨係集中練個人技術。」

深水埗陣容以本地球員為主，作為陣中少數外援，Jesus承認雖然有時隊友，未必能配合自己的想法，但看得出他們很想尋求進步，又指未有感到太大壓力：「知道球隊好想改變，我都會踢出最好表現，嘗試做一個領袖帶領球隊，但球員責任係落力練波、食嘢健康啲、保持充足睡眠等，如果盡晒力但最後唔得，咁就超出控制範圍，唔係我嘅問題。」首次來港踢球，Jesus直言屬於很大挑戰，今季目標希望盡快融入球隊，並爭取更好成績，以及改善英語水平。

【捷西斯檔案】

姓名：Jesús González Díaz

出生日期：1994年1月7日（29歲）

國籍：西班牙

身高：1米82

司職：後衞

球衣號碼：24

曾效力球會（只列部分）：西維爾C隊、梅里達AD（西班牙第3級別）、基達菲（西班牙乙組）盧辛拿體育會、科里亞（西班牙第5級）

現效力球會：深水埗

工程學碩士「高材生」追逐足球夢

Jesus於2022年離開西班牙，赴美國富蘭克林皮爾斯大學，修讀為期兩年的工程學碩士課程，他表示自己十分喜愛讀書：「尤其係數學同物理，20歲個陣我曾經有機會去美國升學，但我個陣選擇咗留喺西班牙踢波，上年再有機會，我認為需要好好把握，呢家我GPA（Grade Point Average）都唔錯。」處於Final year的Jesus，目前需要在日常訓練後，以網上形式上堂，但他卻十分享受這種忙碌的生活：「對我嚟講讀書可以令我放鬆心情，另外我之前喺西班牙，其實都係一邊做工程師一邊踢波，所以當我知道今次可以一邊賺錢同讀書，對我嚟講係一個幾好嘅選擇。」

難忘西乙地標戰贏波

Jesus於2016/17球季加盟了西乙球隊基達菲，與目前效力英超的球星貝安迪亞、古亞達成為隊友，他笑言當時接近所有人都比自己強，爭取正選並不容易，需要時刻保持穩定、高水準發揮。而Jesus該季唯一一次上陣便是對華歷簡奴的聯賽，對此他依然印象深刻：「好記得嗰場比賽因為有隊友受傷，同埋累積5黃停賽，所以我先有機會出場同踢正選，『地標戰』有啲緊張，但對自己表現都幾滿意，尤其幫到球隊保持不失同贏波，係我人生最好時刻。」