高普重建紅軍計劃曝光　戴亞斯慘成犧牲品

利物浦今季成績大倒退，預料今夏將對人腳陣容進行重建，英國《鏡報》爆料指紅軍主帥高普計劃簽入AC米蘭嘅「新C朗」拉菲爾利亞奧，但為咗減少轉會費支出，可能會將前鋒路爾斯戴亞斯作為交易籌碼送畀A米。

利物浦今季2位新簽前鋒達雲紐尼斯、加普入波能力差，穆罕默德沙拿孤掌難鳴，導致球隊攻力大減，高普認為必須簽入前鋒，並睇中拉菲爾利亞奧。呢位23歲葡萄牙國腳上季意甲上陣34場入11球，並當選最佳球員，今季表現更加勇猛，踢22場聯賽已入8球。

由於拉菲爾利亞奧只剩下一年半合約，佢遲遲未能同AC米蘭達成續約協議，利物浦正好乘虛而入，提出斟介。據悉拉菲爾利亞奧毀約金達1.5億歐元，紅軍方面打算用路爾斯戴亞斯作為交易籌碼，再加部分現金收購佢。

雖然AC米蘭希望留住拉菲爾利亞奧，但為免續約失敗，將來人財兩失，亦唔排除接受利物浦收購要求。

至於路爾斯戴亞斯上年1月以4,500萬歐元由波圖加盟利物浦後，雖然表現唔錯，但今季受傷患問題困擾，自上年10月對阿仙奴後，一直養傷，導致高普有意放棄佢。