西甲足校衝出香港　冀送學員赴西班牙學法

香港西甲足球學校踏入2023年繼續有新搞作，在周二（28日）舉行的記者會上，總監鄧皓禮（Alex）就交代將於今年5月，派隊前往希臘出戰「Elite Neon Cup 2023」，屆時將與包括AC米蘭及加拉塔沙雷等歐洲球隊交手，並透露計畫送學員到西班牙學法，直言希望見到有更多像陳晉一的明日之星冒起，在西班牙當地聯賽上陣。

「Elite Neon Cup 2023」賽事將於5月26至28日在希臘舉行，Alex透露香港西甲足校將派出U10隊出戰，屆時將有機會與AC米蘭、奧林比亞高斯及加拉塔沙雷等歐洲勁旅較量。球隊除了由技術總監Victor Campo領軍之外，作為足校教練之一的港會後衞杜國樑，也有機會隨隊。此外，足校將於復活節期間進行訓練營，邀請曾效力基達菲的深水埗西班牙外援捷西斯、晉峰主教練艾斯達維、西甲足校執行總監陳志康，以及足校教練郭嘉諾，擔任活動嘉賓，並安排學員與西乙球隊雷加利斯代表進行交流。

香港西甲足校2021年投入運作，Alex表示至今吸引逾100名學員參與，他提到有計畫於今年暑假，送部分精英學員到西班牙學法，並認為球員愈早到當地，有助他們更好地適應環境：「去到早啲學英文同西班牙文，早啲適應當地嘅踢法，會令佢哋更容易喺當地立足。」近日外流西班牙第3級別聯賽的港將陳晉一，頻頻獲得上陣機會，更成功斬獲入球，Alex也希望學員能夠步陳晉一後塵：「我哋希望由細開始培養球員，希望嚟緊會有更多『一仔』。」