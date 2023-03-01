艾雲東尼承認違規賭波　面臨長期停賽

賓福特前鋒艾雲東尼上年底被英格蘭足總控告違規賭波，英國傳媒周三(1日)報道，呢位26歲球星已承認262條賭波控罪入面多項指控，預料足總會喺短期內展開正式聆訊，艾雲東尼好大機會喺今季之內，被重罰數個月嘅停賽處分。

艾雲東尼今季英超入14球，喺射手榜僅次於艾寧夏蘭特同哈利卡尼，佢上年被指控喺2017年至2021年間，多次違反英格蘭足總賭波條例，雖然消息指艾雲東尼從未喺自己有份參與嘅賽事下注，但行為仍然係被禁止，涉及罪名多達262條，最新消息係艾雲東尼已承認當中一大部份嘅指控，佢亦已做好長期停賽嘅心理準備。

根據過往例子，違規賭波嘅停賽係以月計，捷比亞喺2019年曾畀內幕貼士，叫朋友投注佢會由熱刺轉投馬德里體育會，結果被停賽2個半月兼罰款7萬鎊；祖爾巴頓喺2016年被控喺10年內賭波1,260次，結果被罰停賽1年半，佢最後選擇直接掛靴；史杜列治喺2018年亦被控就轉會投注畀料，被罰停賽4個月。

英國《太陽報》報道，英格蘭足總會喺數星期內對艾雲東尼展開聆訊，預計停賽令會喺今季內展開，嚴重打擊賓福特爭入歐洲賽嘅機會。另外，艾雲東尼原本被視為英格蘭出戰3月同6月歐國盃外圍賽嘅熱門人選，但今次賭波事件隨時影響佢嘅英格蘭國家隊前途。