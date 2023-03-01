菲爾科頓谷底反彈　英足盃起孖率曼城入8強

周三(1日)凌晨英足盃第5圈賽事，曼城作客3比0大勝布里斯托城晉級8強，今季一直未受重用嘅菲爾科頓延續近期強勢，梅開二度成為贏波功臣，呢位英格蘭國腳賽後表示近期陷入「足球生涯最低谷」，不過依家已經準備好強勢反彈！

曼城今場收起王牌前鋒艾寧夏蘭特，但對住英冠嘅布里斯托城游刃有餘，7分鐘菲爾科頓接應馬列斯傳中近門射入，呢位英格蘭國腳74分鐘禁區內無人看管下再入1球，奇雲迪布尼81分鐘遠射埋齋，助曼城大勝3比0。

22歲嘅菲爾科頓自世盃後受傷患困擾，加上馬列斯同基亞利殊狀態大勇，上陣機會大大減少，自上年12月開始只有2場聯賽踢多過60分鐘，全季亦只有5場聯賽踢多過1個鐘頭，不過菲爾科頓近期狀態回勇，近2場賽事攻入3球。

菲爾科頓賽後表示：「呢個係我足球生涯最低谷，我有傷在身亦冇太多機會上陣，我好鍾意踢足球，冇得踢會令我好沮喪，不過我依家感覺好好，已經回復100%狀態。」曼城領隊哥迪奧拿亦表示：「我哋對菲爾科頓從來冇懷疑，或者佢之前失去信心，但依家佢練習、比賽效率都係100%！」