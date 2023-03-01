澳網後復出　祖高域杜拜賽贏得險保連勝

世界「一哥」祖高域周二出戰澳網後的首場比賽，在杜拜錦標賽接受世界排名130位的捷克球手馬克挑戰，苦戰三盤贏得驚險，順利保持今年的連勝紀錄。

最高排名曾位列97位的馬克，今仗表現相當搶眼，打出不少高水準的抽擊，一度令祖高域陷入苦戰，然而這位塞爾維亞「一哥」最終沉着應戰，耗時2小時28分鐘才以6比3、3比6、7比6(7比1)力挫馬克晉級，並將個人於ATP500賽事首圈闖關的紀錄擴大至18場。

這是祖高域自澳網奪冠後的首場賽事，他坦言自己收到一個喜訊，「體能永遠都要保持得好，過去幾星期我一直困擾，在杜拜前我沒有打太多比賽，今天比賽上我不用擔心我的雙腳，這是一個好消息，但受傷就是受傷，所以仍要保持留意。」

大會在此場比賽後，特別為祖高域進行一個簡單的慶祝儀式，以慶祝他今個星期以378周位列世界第一，打破了德國名宿嘉芙保持的紀錄，成為史上「世一」在位周數最長久的網球員（包括男、女子）。35歲的祖高域對於打破這個紀錄表示感到榮幸:「這真是很特別，作為一個在塞爾維亞長大的小男孩，一直只有兩個夢想，就是贏溫布頓及成為世界第1，我達成了願望幾次，我會再訂下新目標，繼續挑戰。」這位「世一」本周將爭取在杜拜第6次捧走冠軍獎盃。