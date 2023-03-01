摩連奴今季第3次見紅　聲稱有黑幕

周三(1日)凌晨意甲爆出大冷門，羅馬作客1比2不敵包尾弱隊克雷莫納，教練摩連奴更因為同第4旁證施拿發生爭吵，被罰紅牌趕出場，亦係「寸王」今季第3次見紅，認真躁底。摩連奴聲稱有黑幕，揚言可能會採取法律行動。

羅馬實力遠勝對手，但卻於開賽17分鐘就失守，被克雷莫納前鋒薩祖特射破大門。下半場一開波，羅馬再受打擊，摩連奴同第4旁證施拿發生激烈爭吵，結果被球證比斯尼利出示紅牌趕出場。

不過，羅馬「無帥狀態」反而由史賓亞蘇拿喺71分鐘單刀射入扳平，點知比賽末段，羅馬被判罰12碼，施奧法尼主射入網，協助克雷莫納爆冷贏2比1。

賽後摩連奴直指第4旁證施拿係「祖記人」，所以故意針對佢，似乎想令佢停賽，無法領軍出戰下場意甲對祖雲達斯，「寸王」話：「我情緒激動，但冇發癲，我之所以有咁大反應，梗係有事件發生，球證比斯尼利向我出示紅牌，全因為第4旁證施拿誤解我嘅說話，我要睇下有冇錄音，了解一下可唔可以採取法律行動，你要知道施拿來自都靈，我哋下場就係對祖雲達斯。」摩連奴聲稱施拿向佢講出令人難以置信嘅說話，但佢並冇透露內容。

經過今次事件之後，令下輪意甲羅馬主場對祖雲達斯更添話題性。至於羅馬今仗痛失3分後，跌落第5位，落後第4位拉素1分，爭奪下屆歐聯入場券機會受削。

新升班嘅克雷莫納今季聯賽終於開齋，升上尾二，亦係球隊自1996年3月之後，首場意甲勝仗。