香港冰球隊再遇播錯歌　港協發聲明要求冰協提交報告

香港隊再遇播錯國歌事件!正在波斯尼亞爭逐世界冰球錦標賽第三級別比賽的香港男子冰球隊，在小組賽出戰伊朗時，大會播錯反修例歌曲，維持約10秒；港隊球員亦即時作出反映，賽會即時道歉。

港協暨奧委會隨即發出聲明，「港協暨奧委會現正向香港冰球協會密切了解情況，得知香港冰球協會早前已按照港協暨奧委會發出的指引，向主辦機構提供正確版本的國歌，而相關運動員和領隊在事件中即時作出恰當回應，令主辦機構迅速停止及作出更正，可見有關指引行之有效。」港協要求香港冰球協會對此事盡快提交報告，「港協暨奧委會已責成香港冰球協會，需盡快向主辦機構詳細調查出錯原因，並向港協暨奧委會提交報告。」

根據球賽影片顯示，港隊運動員已按照中國香港體育協會暨奧林匹克委員會頒發的指引即時作出抗議，促使主辦機構立即作出更正。港府對運動員當場維護國家尊嚴表示肯定。港府又指十分重視事件，已要求港協暨奧委會展開深入調查，包括有關體育總會有否按指引即埸向賽事主辦機構再次核對即將使用的國歌為正確版本。港府亦敦促港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進事件。

事實上，近期曾多次出現播錯國歌事件，對於在網上搜尋「香港國歌」時出現反修例歌曲，保安局早前於立法會會議接受議員質詢時表示，就事件已向相關互聯網搜尋器及服務供應商提出嚴正交涉，要求把正確國歌置頂，對方表示會跟進。惟至今仍不見改善，未來恐有更多類似事件發生，如今一語成讖。