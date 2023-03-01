王者曼聯今晚又登場　出戰英足盃

英足盃16強重頭戲，曼聯主場迎戰韋斯咸。「紅魔鬼」勢如破竹，繼早前歐霸盃晉級16強之後，上仗英聯盃決賽又以兩球擊敗紐卡素，打破近6年錦標荒，大大振奮士氣，加上佢哋近16仗主場贏15場，可望再下一城；「錘仔幫」首要工作係聯賽護級，無力兼顧盃賽，捧曼聯主勝穩陣。（無綫myTV Super周四凌晨3時45分直播）

坦哈格今季首度執教曼聯，立即令球隊煥然一新，日前勇奪英聯盃，今晚轉戰足總盃，預料亦會強陣出擊，以兌現其早前「冠軍陸續有來」嘅承諾。「福仔」拉舒福特今季大爆發，查頓辛祖復出後亦有佳作，加上卡斯米路同般奴費南迪斯後上煞食，要攻陷韋斯咸大門，並唔困難。

韋斯咸目標聯賽護級

韋斯咸今季令人失望，喺聯賽跌入護級漩渦，盃賽只屬次要，估計主帥莫耶斯可能作出輪換，寧留力下場對白禮頓嘅聯賽。其實就算「錘仔幫」夫添應戰，都未必係曼聯對手，皆因佢哋遇強即屈，今季作客曾不敵車路士、利物浦、曼聯、阿仙奴及熱刺，造訪奧脫福難逃一敗。

直播表

周四1:15am 法足盃 南特Vs朗斯

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周四1:45am 法足盃 圖盧茲Vs羅德茲

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周四3:15am 英足盃 修咸頓Vs甘士比

無綫myTV Super

周四3:45am 英超 阿仙奴Vs愛華頓

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周四3:45am 英足盃 曼聯Vs韋斯咸

無綫myTV Super

周四4:00am 英超 利物浦Vs狼隊

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