利物浦防線曳　博狼隊先入波

今季表現大跌Watt嘅利物浦，將於英超補賽主場鬥狼隊。「紅軍」近期接連喺歐聯同英超失利，球員士氣及狀態低落，尤其後防頻頻犯錯失波，軍心動搖唔容易作出反彈，擅長反擊嘅狼隊勢必針對對手防線漏洞，有望先聲奪人，一於捧狼隊[第一隊入球]。（Now 622周四凌晨4時直播）

紅軍掛住攻易露空位

利物浦喺歐聯16強對皇家馬德里慘輸2比5，上輪聯賽對水晶宮又被悶和失分，今季極大機會「四大皆空」，依家唯一目標就係爭入前列位置，保住歐賽席位。可惜球隊表現太過飄忽，特別係後防錯漏百出，就算華基爾雲迪積克早前復出，狀態亦大不如前，主場掛住進攻，分分鐘令後防暴露更多空位，失波危機極大。

目前下游護級形勢緊湊，狼隊身在其中，為保英超席位奮力掙扎，場場都冇得保留，作客「紅軍」勢必針對對方防線弱點加強施壓，阿達馬查奧爾、沙拉比亞等都係反擊高手，有望成功偷雞。睇番雙方近4仗交手，狼隊有3次先入波，包括1月英足盃同2月初嘅聯賽，客軍[第一隊入球]相當抵玩。