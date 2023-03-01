山西女籃八強畢業　李祉均完成WCBA第二季

香港女籃代表李祉均完成WCBA第二個球季，她效力的山西竹葉青酒以0：2不敵衛冕的內蒙古農信，8強止步。「好的團隊，好的系統，我今季得到的不只是賽場上的經驗，更多是數據上看不到的事。」李祉均總結。

李祉均於2021年加盟陝西天澤，成為香港首個女子職業籃球員，翌年轉投山西竹葉青酒，延續職業夢。這支上季排名第7的球隊，今季同樣殺入8強，但面對有多個國手坐鎮、力爭3連霸的內蒙古農信，在3場2勝制下，連輸51：88和66：78，未能晉級。

27歲的李祉均後備上陣，首場取得2分4籃板2偷波，第二場取得11分2籃板1助攻。她在Instagram總結WCBA第二個球季：「好慶幸第二年就有機會去到一支連續11年打進季後賽的球隊。雖然今年人腳跟去年截然不同，磨合時間亦不多，但有時候真的不可以看輕團隊籃球的威力 。」她認為8強對內蒙古雖敗猶榮：「起碼山西打了兩場精彩的比賽，打出自己的風格，太久沒在一個充滿觀眾的球場比賽，主場優勢的氣氛下太正啦！」

李祉均特別感謝教練Cesar Ruperez Garciah的指導：「Cesar教練在技術和精神上給我很大啟發，我很感恩遇見你，讓我擁有一個美妙而難忘的球季。」Cesar留言回覆：「你很努力，不斷進步，幫助球隊達到理想成績。」