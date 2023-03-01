鞏固榜首優勢　阿仙奴報仇讓主愛得過

英超補賽焦點戰，榜首阿仙奴主場強攻愛華頓。阿仙奴上月作客爆冷輸畀對手，一度陷入危機，今晚主場仲唔有仇報仇咩，加上「兵工廠」近年主場食慣「拖肥糖」，隨時大開殺戒，直取讓球主勝。（Now 621周四凌晨3時45分直播）

阿仙奴上月喺聯賽順風順水之時，造訪愛華頓爆冷輸0比1，開啟3仗聯賽不勝困局，好彩近兩仗反勝維拉及小勝李斯特城，總算捱過短暫低潮期。雖然箭頭加比爾捷西斯仍然養傷，幸「兵工廠」仲有大勇嘅布卡約卡沙，呢位翼鋒今季聯賽射入9球及交出8次助攻，撐起球隊鋒線，有指他即將動筆續約，有助穩定軍心，配合馬田奧迪加特及李安度杜沙特等人支援，主場必火力全開，務求鞏固榜首優勢。

愛華頓作客做慣炮灰

另一邊廂，「拖肥糖」自新帥戴治上任後確實有啲起色，4仗聯賽取得2勝2負，不過留意番呢兩場勝仗都係嚟自主場，單計今季11仗作客聯賽，贏得一場咁大把，近4仗聯賽作客3次輸兩球或以上，而且中鋒卡維特利雲一傷再傷，代替佢嘅馬奧比又交唔到貨，今晚都係等做炮灰。睇番阿仙奴近8次聯賽主場鬥愛華頓獲7勝1負，其中5次至少贏兩粒，今仗可大勝雪恥，讓一球照捧讓球主勝。