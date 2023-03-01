新疆隊宣布退出CBA　周琦撰千字文回應

新疆廣匯俱樂部因不滿中國籃球協會處分，於周二（28日）深夜宣布退出CBA，更把矛頭直指籃協主席姚明和前球員周琦，後者撰千字文駁斥球隊「欺上瞞下」。

中國隊中鋒周琦與前東家新疆廣匯的合約糾紛多時，中國籃協早前裁定新疆隊註冊違規，一年內不許註冊新球員，同時還周琦自由身。新疆隊深夜發聲明，指籃協至今未有釋明處罰的法規，亦未按要求組織聽證會，形容處罰「匪夷所思、荒唐至極」。

聲明把矛頭指向姚明，認為2017年至今籃協主席和CBA董事長均由姚明一人擔任，導致「管辦不分」。聲明又提到周琦的合約糾紛：「周琦如此執著離開我俱樂部，完全是巨大的利益驅使。如其成為『自由球員』，簽字費等個人收入將十分驚人。」新疆隊最終宣布退出CBA，並把全部資產捐贈給新疆維吾爾自治區。

近日來港出戰FIBA世界盃亞洲區外圍賽的周琦，則撰寫近4,000字的長文回應，指賽前多次收到來自新疆的陌生電話恐嚇，甚至收到新疆隊董事長的短信「你不可能想去哪兒去哪兒」、「别做白日夢了，豁出命來也不會讓你走的」。

周琦稱早於2016年加盟NBA火箭時，已與火箭、新疆隊三方簽署買斷協議，協議列明火箭向新疆隊支付65萬美元買斷費後，他與新疆隊簽署的任何球員合同全部解除，因新疆隊「既想收取65萬美金買斷費，又想不承認買斷合同」，在本該以「廣匯俱樂部」簽約的合同上，蓋上「廣匯飛虎」的公章，直斥新疆隊「欺上瞞下」。周琦認為CBA裁決「公正、客觀」，指自己於2021年退出CBA，正是希望維護運動員權益，令球員不再處於弱勢。