中日聯賽打拚後重返港超　「伊高」盼衝擊冠軍

傑志在季中簽入幾名新兵，當中香港球迷最有印象的，相信是曾經助和富大埔勇奪港超冠軍的伊高沙托尼，這位翼鋒相隔近3年，重返港超賽場，他揚言其打法隨經驗增長，有所改變，希望助傑志贏盡錦標。■圖、文：鄧文滔

「伊高」2020年離開富力R&F後，於翌年投效當時仍在中甲爭逐的梅州客家，並助球隊升上中超。足球場內發展不錯，但場外的一切都非常艱難。受到防疫措施限制，令他與家人分隔兩地，回想那段經歷「伊高」亦不禁面色一沉道：「如果淨係計踢波嘅話，喺梅州客家嗰段日子都算開心，因為升上中超之餘，自己都有唔少出場機會；但球場外就係另一回事，因為球隊都要實施閉環管理，搞到我隔咗8個月先與老婆同小朋友團聚，真係好唔開心。」

落戶甲府風林見識更高水平

「伊高」難敵跟家人分開的煎熬，去年年中轉投日乙球隊甲府風林，並見證球隊贏得天皇盃，但可惜「伊高」上陣機會不多，他苦笑說：「喺甲府風林大約踢咗5場波，當中有1場踢正選，我覺得自己值得多啲機會，但只可以接受咁嘅情況，因為呢個係教練嘅決定。」儘管「伊高」認為2022年並不好過，但他仍十分感恩能夠擁有這段經歷：「好幾支球隊棄戰港超，包括和富大埔都落咗去甲組，到今季先上番嚟，所以好好彩喺呢段時間可以踢中甲同日乙，嗰度啲水平真係好高。」

改踢法更着重團體合作

「伊高」去季結束後離開甲府風林，於今年1月重臨本地球壇加盟傑志，並在月尾的「高級組銀牌」決賽後備入替，幫助「藍鳥」互射12碼力挫東方，令這位前「香港足球先生」首次奪得這項盃賽冠軍，他對此非常興奮：「以前踢大埔都試過喺『銀牌決賽』輸畀傑志，所以到今屆決賽被東方追和嗰刻，都有啲擔心要輸多次，好開心最後都捧到盃。」而隨住經驗增長，「伊高」亦一改過往盤扭踢法，他說：「以往一攞到波，就會想去扭波，但依家會多咗同隊友夾，希望幫球隊攞聯賽冠軍，雖然呢個目標絕對唔會容易達成，但做得傑志球員，就要有成為冠軍嘅野心。」

回顧大埔時光充滿感激

談到伊高沙托尼在香港的「威水史」，就是在2018至19球季為和富大埔勇奪聯賽冠軍，季後更當選香港足球先生。回想該季時光，這名巴西射手仍笑得開懷：「嗰個球季好特別，喺場上做咩都得心應手，當中季尾對冠忠南區場波好深刻，因為我哋要贏先維持到聯賽榜嘅優勢，結果我最後關頭攻入致勝1球，嗰球可能係自己當季最重要嘅入波。」

「伊高」至今仍被不少大埔球迷所愛戴，他感激表示：「直到依家都有啲大埔球迷，特登入嚟睇我比賽，之前仲有個球迷飛去日本撐場，好感恩得到咁大嘅支持。」

【伊高沙托尼檔案】

姓名：Igor Torres Sartori

出生日期：1993年 1月 8日（30歲）

身高：1米77

司職：翼鋒、前鋒

球衣號碼：8

曾效力港超球隊：和富大埔、富力R&F

現效力球隊：傑志