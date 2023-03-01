西班牙搶人才　力邀加拿祖入國家隊

曼聯翼鋒加拿祖今季迅速冒起，唔止引起西甲豪門皇馬注意，有意簽番佢，連西班牙國家隊都計劃由阿根廷手上搶走呢位18歲新星。根據英國《鏡報》爆料，西班牙足總將再次力邀加拿祖入國家隊，出戰3月底歐國盃外圍賽，並承諾立即畀佢上陣機會，到時「米已成炊」，阿根廷就無法再徵召呢位新星。

加拿祖喺西班牙馬德里出世，媽媽係阿根廷人，佢有資格選擇為呢兩支國家隊上陣。事實上，曾於馬體會及皇馬青年軍受訓嘅加拿祖，過去游走於西、阿小國腳之間，曾經為西班牙U18上陣3次，亦為阿根廷U20披甲5次。

阿根廷主帥史卡朗尼上年曾召入加拿祖參加集訓，世界盃前夕，阿根廷出現傷兵問題，一度令人以為會補選加拿祖，但史卡朗尼最後卻揀選效力美職球隊阿特蘭大聯嘅泰亞高艾美達，令人大跌眼鏡，加拿祖亦難免感到失望，令佢國家隊前途再起波瀾。

西班牙上年12月改由富恩迪執教後，呢位曾經擔任西班牙U19、U21及U23嘅「青年軍名帥」有意為國家隊推行年輕化，認為將加拿祖收歸己用，對於西班牙國家隊未來發展好重要，至於加拿祖會唔會接受西班牙徵召，相信好快有答案。