曼聯新人王救命波反勝　英足盃入8強鬥富咸

3日前捧英聯盃冠軍嘅曼聯，周四(2日)凌晨英足盃第5圈驚險過關，憑尾段爆發喺90分鐘連入2球，主場3比1反勝韋斯咸殺入8強，距離「4冠王」美夢又行前一步。英足盃8強抽籤，曼聯繼續喺奧脫福出擊迎戰富咸，而且8強入面只有4支英超球隊，「紅魔鬼」捧盃機會唔細。

曼聯今場收起部份主力，卡斯米路、拉舒福特、利辛度馬天尼斯等都先任後備，半場演出明顯走樣，作客嘅韋斯咸攻勢更加入肉，若非迪基亞勇救米查利安東尼奧單刀，曼聯半場可能會先落後。曼聯領隊坦哈格見勢色唔對，半場換入卡斯米路加強中場，但54分鐘仍被賓華馬世界波攻陷。

失守後曼聯再換入拉舒福特，攻勢果然大大提升，尾段更加大爆發，77分鐘阿古特喺角球擺烏龍為曼聯追平，90分鐘阿根廷新星加拿祖禁區左路妙射熨入遠柱，助「紅魔鬼」絕地反勝，費特喺補時5分鐘再入1球鎖定勝局，曼聯驚險贏3比1晉級。

18歲嘅加拿祖今場再做「關鍵先生」，今場係佢今季第10次正選上陣，4個入球當中有3球係致勝球，坦哈格賽後大讚佢已經係正選材料：「賽前我同加拿祖講，佢後備入替影響力大，依家係時候證明自己可以踢正選，佢有腳法、有速度兼有膽識，仲可以跑足120分鐘，我認為佢已經有能力擔正。」

英足盃8強只係得番4支英超球隊，曼聯將會喺主場迎戰富咸，曼城就主場對般尼，另外2仗係白禮頓對甘士比同埋錫菲聯對布力般流浪，賽事會喺2個星期後上演。