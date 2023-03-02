乙組仔奇迹晉級　僅4隊英超入8強近15年最冷

英格蘭足總盃果然係爆冷溫床，周四(2日)凌晨16強爆出2場大冷門，包括熱刺作客0比1不敵英冠球隊錫菲聯，最離譜係修咸頓主場1比2輸畀乙組仔甘士比，爆出10.75倍客W。結果今屆英足盃僅有4支英超球隊入到8強，屬於近15年最少。

身為英超前4份子嘅熱刺今仗玩輪換，正選陣容收起首席射手哈利卡尼，用孫興民、李察利臣、盧卡斯莫拉組成鋒線，雖然仍然創造唔少攻勢，但多數隔靴搔癢，最有威脅係40分鐘，盧卡斯莫拉右路傳中太貼門中楣彈出。

熱刺久攻不下，踢到79分鐘終於出事，後備上陣嘅錫菲聯中場伊利文尼戴耶喺禁區內個人表演，勁射入網，將熱刺淘汰出局。

至於英超包尾球隊修咸頓明顯想集中力量爭取聯賽護級，今仗英足盃無心戀戰，更因為被判罰2球12碼，踢到50分鐘已經落後2球，雖然之後由卡列達卡亞建功，追至1比2，但最終都無法收復失地，甘士比成為8強唯一乙組球隊，將遇上英超球隊白禮頓。

英足盃8強對賽形勢

錫菲聯(英冠) Vs 布力般流浪(英冠)

曼城(英超) Vs 般尼(英冠)

白禮頓(英超) Vs 甘士比(英乙)

曼聯(英超) Vs 富咸(英超)