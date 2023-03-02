撞正乙組仔　燕豪芬大開殺戒

荷蘭盃8強，力爭衞冕嘅燕豪芬，主場撲擊荷乙嘅海牙。燕豪芬歐霸出局，聯賽爭持激烈，荷蘭盃既然抽到好籤，主場出擊肯定搏命。海牙近況不俗，踏入2023年保持不敗，有力同燕豪芬鬥攻，雙方近7次交手6次開4球或以上，3.5球大放心捧場。（周五凌晨1時45分開賽）

燕豪芬上周歐霸附加賽次回合，雖然喺主場贏西維爾2比0，但首回合落後3球，最終要出局。至於荷甲現時排第4，距離榜首嘅飛燕諾6分，上面仲有阿積士同阿爾克馬爾，奪標唔係無希望，但困難肯定大過荷蘭盃。

由前曼聯射手雲尼斯達萊執教嘅燕豪芬，今季大踢進攻足球，聯賽23戰入60球，荷蘭盃2戰亦入5球，8強抽到海牙絕對係上上籤。PSV近10次主場鬥海牙全部贏晒，心理上已經有着數，近3次更係贏4比0同3比1等比數，今場有力大炒。

海牙盃賽有力發圍

不過海牙又未必會捱打，佢哋喺荷乙依家排喺中游，暫時唔使愁降班，有力喺盃賽發圍，尤其佢哋踏入2023年，踢10場獲7勝3和，只有2場入唔到波，包括上周作客丹保殊，刻意留力今仗所致，海牙有力同PSV鬥攻，希望創造奇迹，加上兩軍近7次交手6次開4球或以上，入球大係必入之選。