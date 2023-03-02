港超聯　艾華頓奪10月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2022/23球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，周四（2日）透過香港體育記者協會Facebook專頁，宣布「10月最有價值球員」由理文球員艾華頓當選。

理文在10月總共出戰4場賽事，包括1場「菁英盃」分組賽、「高級組銀牌賽」及2場聯賽，其中在10月15日的聯賽中，更創下今季最大主場勝仗，以10比0大勝香港U23。另外，在10月29日的聯賽中，理文更以2比1擊敗傑志，成功令對手初嘗今季敗績。

理文的艾華頓在10月4場賽事中均有上陣，雖然未必場場均取得入球，但往往在重要賽事中有所斬獲，其中在10月22日的「高級組銀牌賽」中，艾華頓便個人大演帽子戲法，協助球隊以5比0大破深水埗。不可不提，10月29日擊敗傑志一戰，艾華頓同樣取得入球。

儘管球隊早前有少許變動，由曾昭達頂上暫代主教練一職，但艾華頓強調球隊仍然很團結，並認為球隊絕對有能力挑戰任何對手，包括主要競爭對手傑志。艾華頓補充：「聯賽壓軸戰會遇上傑志，自己有信心可以繼首循環擊敗傑志之後，可以再一次擊敗對手。」