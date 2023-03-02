國家打吡今季第3度上演 皇巴大騷走唔甩

西班牙盃4強首回合上演「國家打吡」皇家馬德里主場迎戰巴塞隆拿，兩大傳統宿敵過往碰頭都寸步不讓，互相鬥攻，近4次正式賽事交鋒全部多波入，包括今季兩次對壘各贏1次3比1，預料今仗可望再演入球騷，首選中位數3.5球嘅入球大。（周五凌晨4時開賽）

皇馬上半季因為射手賓施馬受傷患問題困擾，導致攻力下降，幸好呢位法國神鋒近期已重拾勇態，早前喺歐聯16強首回合對利物浦，更加梅開二度。另一位鋒線大將雲尼斯奧斯祖利亞腳風亦非常順，不但經常入波，而且具出色個人突破能力，可以為隊友創造入球機會，連帶副選馬高阿辛斯奧亦不時建功，有充裕本錢大踢進攻足球。

事實上，皇馬首回合必須把握地利優勢全力搶攻，不但要贏波，仲要爭取得領先多幾球，以免次回合作客被對手反勝。

歐霸出局 巴塞更專注本土錦標

至於巴塞隆拿喺歐霸盃出局後，惟有專心爭奪本土錦標，球隊剛於聯賽不敵艾美利亞，表現備受批評，今仗遇上宿敵皇馬，必定搏盡爭勝求翻身。

巴塞嘅拉芬夏比洛尼、費倫托利斯等中前場球員踢法非常有侵略性，加上皇馬防線並唔穩陣，入波機會樂觀。翻查巴塞隆拿近3次作客皇馬，合共攻入6球，同時，近4次「皇巴」喺正式賽事交手，總入球全開4球或以上，一場大火併在所難免，捧入球大啱數。