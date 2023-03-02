姚錦成積極備戰　期待香港七欖主場最後探戈

「香港國際七人欖球賽」將於3月31至4月2日假香港大球場舉行，港隊正積極備戰，3月將到婆羅洲作賽，提升狀態。35歲姚錦成周四（2日）於掃桿埔運動場公開操練表示，由於身體出現各種勞損傷患，難以延續運動員生涯，今年亞運將會是其告別戰，3月底將最後一次出戰香港七欖：「好享受在香港球迷歡呼聲下比賽，但今次真的是last dance（最後一戰）！」

年度體壇盛事香港國際七人欖球賽去年11月復辦，賽事時隔4個月再於香港大球場上演，35歲華將姚錦成預告，由於近年身體已經超出負荷，今次將是他最後一次出戰香港七欖：「其實去年已經計劃是最後一次參賽，但因為和總會溝通有誤會，原本我想穿12號球衣，第12次出戰香港七欖，但最後獲得13號球衣，現在想起來像『埋下伏線』，今年我希望穿上13號球衣完美告別。」由於得分主力丹馬克受傷或未能趕及於香港七欖復出，「阿成」表示：「今次目標是做好翼鋒工作，取得入球帶起士氣，希望最少贏兩場比賽。」

曾助港隊於雅加達亞運封王的姚錦成表示，杭州亞運後退役的計劃暫時不變：「奧運是我的夢想，但暫時不想了，因為身體支撐不到。經過腰背手術後，身體出現好多痛症，每次訓練之後都要花很長時間和做很多治療去復元，現在右腳又開始出現勞損問題，累積下來的傷患逐一浮現。」他透露，香港七欖之後會休養身體，全力備戰亞運：「我會盡力，亞運對於欖球爭取體院資助很重要，希望為後輩謀福利。」

今次香港女子隊將首次在香港大球場出戰香港七欖正賽，隊長李念殷期待在主場球迷前獻技：「今次可以主場對世界級球隊，特別開心。莊嘉欣和另外幾個主力受傷，不過新球員都很努力提升表現，3月中我們會到婆羅洲比賽，期待她們的表現。」