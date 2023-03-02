希斯基：墨城搶3分一定「德」

榜首墨爾本城今仗將會面臨一場硬仗，對手阿德萊德聯跟另外兩支球隊一樣同得28分，並列次席位置。

墨爾本城在前一場聯賽雖然不敵墨爾本勝利，但上輪成功交出反彈表現，以3比2力挫FC悉尼，並於榜首位置擁有9分優勢。

我認為墨爾本城能領導群雄絕對有原因。他們不但控球能力好，而且亦能同時消耗對方球員的體力。另外，墨城陣中還擁有強勁的得分射手占美麥卡倫坐鎮，上仗他便攻入兩球。

但這支榜首球隊近3場聯賽每一仗都失兩球，所以我肯定領隊維杜錫將會在操練時要求湯馬士林姆及紐奴雷斯等守將要多下苦功。

另邊廂，阿德萊德聯近7場聯賽保持不敗，上輪聯賽亦憑17歲年青小將伊雲古達於87分鐘攻入一個妙絕入球，最終以1比1跟墨爾本勝利打成平手。

這位小將個人能力甚高及膽色過人，前途無可限量，如果他今仗得到更多上陣時間的話，大家就要落足眼力留意他的表現了。

卡爾華特帶領的阿德萊德聯近4次常規賽鬥墨爾本城未嘗一敗，加上陣中亦有奇治葛雲及指宿洋史兩位充滿威脅的前鋒，我預期今場比賽將會相當刺激，最終勝方會是墨爾本城。