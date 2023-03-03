C朗被爆偷食已婚網紅　邀上國家隊酒店開房

葡萄牙球星C朗拿度爆出偷食醜聞！委內瑞拉網紅Georgilaya日前公開表示，上年3月葡萄牙國家隊踢世盃外期間，收到C朗邀請去國家隊酒店房聚會，結果兩人發生關係，由於Georgilaya本身亦係有夫之婦，今次出軌令佢面臨離婚。Georgilaya並公開同C朗合照、以及同C朗好友嘅網上對話，不過C朗就強烈否認呢個偷食指控。

葡萄牙《早晨郵報》周四(2日)爆料，上年3月25日葡萄牙踢世界外圍賽期間，C朗邀請Georgilaya去到國家隊位於加亞新城嘅酒店312號房見面，Georgilaya喺IG表示：「當我睇到訊息，我諗住只係傾偈同進一步認識，或者可以有更多嘅合照，我冇諗過喺嗰個情況下發生關係，但事實真係發生咗。」

Georgilaya公開佢同C朗喺葡萄牙酒店嘅合照，其中一張係佢抱住C朗塊面「獻吻」，呢位委內瑞拉網紅強調：「雖然我係自願(性交)，但我感覺畀人操控住，臣服於C朗嘅名氣同權力。」覺得被利用嘅Georgilaya透露，佢因為對今次出軌行為覺得愧疚，令佢同老公嘅婚姻出現問題，隨時離婚收場。

根據偷食風波嘅時間，當時C朗女伴喬治娜正身懷龍鳳胎，4月份就宣布男嬰夭折。Georgilaya同時公開佢同C朗多位好友網上交談紀錄，包括另一位葡萄牙球星施美度嘅曖昧對話。事件曝光後，C朗發言人強烈否認，直指Georgilaya嘅故事「完全係虛構同涉及誹謗」。