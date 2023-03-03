國家打吡玩摔角　全場1次中龍巴塞先贏

周五(3日)凌晨西盃4強首回合，巴塞隆拿作客憑1個烏龍波1比0小勝皇家馬德里，呢場「國家打吡」全場只出現1次中龍攻門，但兩隊火藥味十足，其中雲尼斯奧斯祖利亞同法蘭基迪莊更上演一幕「摔角比賽」，格鬥場面仲精彩過場波。

主場嘅皇馬比較積極，但賓施馬早段入波因越位在先被判詐胡，劣勢嘅巴塞26分鐘憑一個幸運入波領先，基斯爾射門被泰拔高圖爾斯撲出，點知省中全速回防嘅艾達米列達奧彈入，兩隊之後爭執不斷但攻勢欠奉，全場合共只得1次中龍埋門下，巴塞得以小勝1比0，次回合會喺4月6日返魯營球場上演。

今場大戰火藥味濃，巴塞教練沙維同皇馬嘅丹尼爾卡華積曾鬧交，加維亦曾爆粗挑釁雲尼斯奧斯祖利亞，其中一幕法蘭基迪莊大戰雲尼斯奧斯祖利亞更被網民稱為「摔角比賽」，當時兩人爭波，網民生動評論法蘭基迪莊先「猴子偷桃」，雲尼斯奧斯祖利亞就用類似「過肩摔」招式將對手撻喺地上，但結果只得雲尼斯奧斯拎黃牌。