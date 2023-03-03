何詩蓓長池賽復出創新獻　即取巴黎奧運資格　

香港飛魚何詩蓓周四在美國佛羅里達州舉行的「2023 TYR Pro Swim Series」，出戰自去年退出世錦賽後的首個長池國際賽，於女子400米自由泳表現出色，游出新香港紀錄的4分05秒84獲得亞席，並達到明年巴黎奧運A標。

這是何詩蓓自去年因傷退出世錦賽後，首次在長池國際賽事亮相，她沒有出戰100米自由泳，首天參加了400自，初賽造出4分11秒36，以次名躋身A級決賽，其後在決賽以4分05秒84獲得亞軍，並將個人於去年所創香港紀錄再推前，舊績為4分08秒64；而她這個新港績亦達到了巴黎奧運的參賽A級標準，肯定可以獲得資格。

至於其他港將方面，男子50米背紀錄保持者劉紹宇在B級決賽游出26秒95，最終排名15位；何甄陶在男子100米自由泳躋身了B級決賽，以50秒64完成；吳欣鍵在男子100米蛙泳游出1分03秒71躋身了c級決賽。

明年巴黎奧運游泳項目的資格積分周期，剛於本月1日展開，而今次比賽亦吸引多位世界名將爭逐，當包括美國的列迪姬。此外，何詩蓓亦參加了不計奧運及世錦賽達標的計時賽，她在100米蛙泳造出1分07秒83的個人最佳時間。另一港將古逸豪在50米自由泳造出23秒41，創出個人最佳。