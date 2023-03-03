紅魔孖寶平治黑帝追到貼　韋少衝3連霸有暗湧

2023年F1新賽季今晚在巴林揭幕，紅牛車隊毫無疑問是上季的大贏家，當家車手麥斯韋斯塔本成功衞冕總冠軍，更從平治手中重奪失落10年的車隊總冠軍。然而，隨着大改例後的第二季，法拉利及平治的戰車實力追貼紅牛，令「紅魔孖寶」勒卡歷及沙恩斯，與爭取8度封王的平治「黑帝」咸美頓，均有力阻擊韋斯塔本「3連霸」好夢。到底誰能笑到最後，充滿期待！

紅牛「一哥」韋斯塔本在冬天盡情享受他衞冕成功的喜悅，然而他迎戰新一季的爭奪對自己更嚴格，早於開季前6星期已減磅10公斤，誓以最佳狀態現身巴林的揭幕戰，「我整年都保持着正常磅數（約74公斤）或以下，上賽季後我想給自己享受一下，在一個月內大吃大喝。」韋斯塔本過往在冬休平均會增重5公斤，但他今年比起以往減足雙倍，而其戰車RB19亦比去年減輕，有助增強速度，他在季前測試後直言︰「我們的目標就是要贏，贏得錦標。」

測試賽留力僅排11

經過上周在巴林賽道進行的3天季前測試賽，即使數據只能反映車隊在戰車研發的部分成果，紅牛依然保持王者風範，其中佩雷斯以C4軟胎交出比去年測試時快近1.4秒的成績，以1分30秒305造出全場最快單圈；而「韋少」則在3天中試駕204圈，最快單圈是以平均速度較慢的C3中性胎造出1分32秒837，總成績排第11位，明顯有留力之嫌，令外界難以估計他與主要對手的差距。

至於法拉利兩位車手勒卡歷及沙恩斯，駕着全新的SF-23賽車，在測試賽表現保持穩定，個人最快單圈時間分別排第4及5位，身為上季總亞軍勒卡歷對此感到滿意：「一切都很好，戰車運作順利，我也測試了許多車隊想嘗試的東西，過程很有趣，整體而言都比上季有進步。」值得一提，去季「紅魔」比賽戰術混亂，多次將領先優勢拱手相讓，但隨着效力多年的領隊Mattia Binotto下台，或能撥亂反正，同紅牛比併到底。

另邊廂，經歷「零冠」的賽季，平治咸美頓新季依然以爭取紀錄性8奪總冠軍為目標。在季前測試賽上平治首兩日雖有點阻滯，但咸美頓在最後一天試車，單圈時間僅落後於紅牛的佩雷斯，做出1分30秒664的第二快，也是值得參考。

賽程方面，今屆將迎來史上最多的23個分站，揭幕戰的練習賽今晚於巴林舉行，並在周日（5日）進行正賽，為避免午後高溫及沙塵暴的影響，今季揭幕戰會上演「黑夜飛車」。另外，相隔逾40年的拉斯維加斯站會復辦，並會列為尾二站進行夜賽，煞科戰則於11月24至26日在阿布扎比上演。長達9個月的競逐，最開心肯定是車迷，不過密集賽程對車隊來說絕非好事，尤其最後6站要在8星期內完成，期間更要中東、美洲兩邊走，絕對是賽場以外的一大挑戰。