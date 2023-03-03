【意甲】拿玻里踩油穩開主勝

星期六凌晨意甲，「1哥」拿玻里主場迎戰拉素，主隊目前氣勢冠絕全歐洲，想打斷佢哋連勝唔容易；拿玻里依家喺意甲遙遙領先，拋離第2嘅國際米蘭18分，聯賽冠軍已成為囊中之物，最恐怖係佢哋完全冇收油迹象，近7場比賽全部贏晒，其中6場係贏2球或以上，表現極具說服力。睇番兩隊近7次對賽，拿玻里贏咗6場，明顯係格食格，捧拿玻里主勝非常穩陣。 ●工廠仔

直播表

周五 4:45pm 澳職 阿德萊德聯 對 墨爾本城

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周五 10:00pm 國際賽 岡比亞U20 對 南蘇丹U20

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周六 1:00am 國際賽 剛果U20 對 突尼西亞U20

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周六 1:30am 德乙 柏達邦 對 聖保利

OnTV東網

周六 3:45am 意甲 拿玻里 對 拉素

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周六 4:00am 西甲 皇家蘇斯達 對 卡迪斯

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周六 4:00am 法甲 尼斯 對 歐塞爾

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