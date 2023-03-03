投選香港體壇「傑」將　公眾一票好重要

「2022年度香港傑出運動員選舉」公眾投票最後衝刺！市民由即日起至2023年3月12日可參與網上投票，選出心目中的傑出運動員，一同支持這項被喻為「香港體壇奧斯卡」的年度盛事，同時有機會贏取總值超過港幣16萬元的豐富獎品。

本年度傑出運動員選舉設有四個組別獎項，包括：「香港傑出男運動員」、「香港傑出女運動員」、「香港最佳運動組合」及「香港最佳運動隊伍」；其中「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」，每個獎項將會誕生出最多五位傑出男／女運動員，而他們之中得票最高的男／女運動員，就會獲得「星中之星香港傑出男／女運動員」的殊榮。至於「香港最佳運動組合」獎項的得獎組合共三組，「香港最佳運動隊伍」則會有一隊獲獎。

經過兩個多星期的公眾投票，「香港傑出男運動員」暫時由「花劍男神」張家朗高崌榜首，有望衛冕「星中之星香港傑出男運動員」殊榮，傑出運動員「常客」、「跳馬王子」石偉雄暫排名第二、緊隨其後是朱文佳（傷殘人士羽毛球）、黃澤林（網球），以及黃鎮廷（乒乓球），當中黃澤林有望繼2018年當選「香港最具潛質運動員」後，一躍成為十傑得獎者。

至於香港傑出女運動員方面，去年「星中之星」得主何詩蓓（游泳）保持在首位，香港女子重劍一姐江旻憓暫排名第二，上屆十傑得獎者吳安儀（桌球）、劉慕裳（空手道）及杜凱琹（乒乓球）排在第三至第五位，值得一提的是，首次獲提名的何宛淇（傷殘硬地滾球）徘徊在前十位置，有望居上。

至於香港最佳運動組合，香港女子重劍代表隊在公眾投票一環目前得票最多，香港女子乒乓球雙打組合及香港羽毛球混合雙打組合分別排第二及第三。而過去五屆四次獲獎的香港男子七人欖球代表隊，有望再奪香港最佳運動隊伍殊榮。

公眾投票走勢仍可以靠市民手中的一票改寫！由即日起至3月12日，凡持有有效香港身份證人士，均可透過「2022年度香港傑出運動員選舉」網頁參加公眾投票（每人限投票一次）。為鼓勵公眾參與，每位成功投票人士均會自動參加幸運大抽獎有機會贏取總值超過港幣16萬元的豐富獎品。選舉結果將於2023年4月18日在香港會議展覽中心舉行的頒獎典禮中揭曉。

2022年度香港傑出運動員選舉公眾投票

投票日期 ： 2023年2月11日至2023年3月12日

抽獎結果公佈日期 ： 2023年4月25日

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