D1田徑決賽日誕12紀錄　女拔實現15連霸

「2022-2023年度港九區D1中學校際田徑比賽」周五（3日）上演決賽日，全日共有12項紀錄產生，其中華仁書院（九龍）的周凱揚和拔萃男書院的朱洛言雙雙打破男子A Grade 1500米學界紀錄，亞洲少年U18田徑錦標賽100米跨欄金牌得主白凱文亦以破港青紀錄時間奪金，助拔萃女書院實現15連霸。另外，男拔亦以「大滿貫」姿態，擊敗喇沙書院，成功衞冕。

決賽日上午已有5項紀錄，拔萃女書院隊長白凱文女子A Grade 100米跨欄初賽造出新學界紀錄13秒85，決賽她以13秒76再將紀錄推前，兼刷新香港U18和U20紀錄，成為女拔最終完成15連霸的功臣之一。女拔是日在分數雙倍的接力項目奪得3金，其中女子B Grade 4x400米接力更將學界紀錄大幅推前至3分59秒42，另外C Grade 在4x400米接力奪金後，以7分反勝協恩中學，力保在3個年齡組別全勝，以534分力壓德望學校奪得團體總冠軍。

白凱文滿意自己表現，她和另外4位隊長長謝幸錡、林晞榆、王心言及文浩琳感謝隊友付出：：「我們練了很多個月才有這個成績，C Grade 頭兩日和其他學校分數好近，她們都付出了200%努力，見到她們為學校拼搏的那團火，好想特別讚一讚她們。相信師妹經歷D1舞台之後會更加有一火，更有動力做得更好。」

李求恩紀念中學的鍾梓聖以10秒79成為男子A Grade「百米飛人」，他另外在200米21秒91奪金。港大同學會書院李紫桃則以12秒10在女子100米封后，成為今屆「女飛人」，她亦在200米有女表現，造出24秒31打破學界紀錄，時間雖比陳佩琦的香港U18紀錄為快，惜因超風速，未能刷新紀錄。

華仁書院（九龍）的周凱揚和拔萃男書院的朱洛言是日在1500米上演精彩一仗，朱洛言原本大部分時間領前，周凱揚到最後100米才爆發超前，最終以4分02秒02、1秒21之差反勝，兩人亦同時打破學界紀錄。周凱揚賽後攤開雙手，沉醉於同學們的熱烈歡呼聲。這位中六生對於打破學界紀錄感驚喜：「二月初中了肺炎，狀態大跌，這個結果很美好。多謝所有支持我的人，去年我只得兩個亞軍，但大家都繼續支持我，繼續來看我比賽，也要多謝我自己，輸了這麼多次都沒有放棄過，終於贏。」周凱揚中二曾贏得此項金牌，但今年這面金牌意義更大：「兩年疫情之後回來賽場，上年在最拿手的1500米輸了，今次贏返，證明我才是1500米的霸主！」

香港青年（U20）男子800米紀錄保持者朱洛言在主項800米以破學界紀錄的 1分54秒89封王，他另外亦在4x400米接力跑第4棒，助男拔再贏一面金牌。男拔最終以587總分衞冕，隊長梁建宏表示：「中一時中斷連霸，好想為學校再拚回來。復常後學界水平提高不少，今天亦出現很多學界紀錄，希望可以延續佳績。」

決賽日新學界紀錄：

女子C Grade 200米 許晴（協恩中學） 25秒77

女子A Grade 200米 李紫桃（港大同學會書院 ） 24秒31

男子A Grade 800米 朱洛言（拔萃男書院） 1分54秒89

女子A Grade 100米跨欄 白凱文（拔萃女書院） 13秒76（香港U20、U18紀錄）

女子C Grade 400米 鄭芷殷（協恩中學） 58秒64

女子C Grade 100米 黃詠瞳（協恩中學） 12秒37

男子C Grade 1500米 歐皓駿（拔萃男書院）4分24秒54

男子A Grade 1500米 周凱揚（華仁書院（九龍））4分02秒02；朱洛言（拔萃男書院 ）4分03秒23

女子C Grade 4x100米接力 協恩中學 48秒41

男子B Grade 4x100米接力 拔萃男書院 43秒01

女子B Grade 4x400米接力 拔萃女書院 3分59秒42

女子C Grade 4x400米接力 拔萃女書院 4分12秒52