賽馬會菁英盃　香港U23頑抗傑志

「賽馬會菁英盃」周六（4日）戰火重燃！兩場B組賽事將同時不同地進行，其中香港U23會於香港仔運動場面對傑志。「藍鳥」暫時排小組次席，為鎖定出線席位一定主動搶攻；至於香港U23首循環力戰下僅負兩球，且看今場能否再將士用命，抵擋對方的猛烈攻勢。（周六下午3時開賽）

香港U23今季各項賽事面對傑志皆告落敗，中場鄧筵霑預計對手本場不會留力，雙方差距不會因對手作輪換而大幅收窄。他又指雖然球隊出線無望，但仍盼望全隊能踢場好波：「之前聯賽對住傑志，球隊做逼搶嘅時機有啲混亂，結果畀對手通過反擊入咗幾球，今場要喺呢方面做好啲。」他續稱球隊是役要把握好反擊機會，切勿因焦急而自亂陣腳。

傑志對上一場「賽馬會菁英盃」已經是1月8日對標準流浪，但陣中U22後衞曾以行（Ellison)透露，自己在這段時間透過出戰預備組及大專盃賽事輕舒腳頭，相信狀態未受太大影響。分組賽踏入最後直路，Ellison直言今場相當重要，自己並不會怠慢：「呢場目標贏波，幫球隊穩固首名出線資格；不過香港U23喺進攻方面逐漸有進步，只要我哋後防一時疏忽，佢哋都會製造到有威脅嘅攻勢，一定要加以提防，同埋做好每個細節。」值得一提的是，今場將會是傑志門將王振鵬，為「藍鳥」把關的第350場，賽前球隊fb專頁特意出Post提提大家。