足總周年大會　通過正名「中國香港」　主席貝鈞奇或不連任

香港足球總會周五（3日）舉行2023周年大會，會上全票通過接納「香港足球總會」，改名為「中國香港足球總會有限公司」的建議。足總主席貝均奇在會後指，有信心在本年7月1日前完成改名手續，同時他又暗示年中未必爭取連任。

今次周年大會除了會長霍震霆、總幹事袁文川等足總高層，另外共有33名會員代表，包括9支超聯代表出席，只有傑志缺席，另外行政總裁譚秋朗則因事遲到。港協暨奧委會早前要求轄下所有體育總會，在本年7月1日前冠名為「中國香港」，足總主席貝鈞奇表示接下來將會到公司註冊處，或銀行等更改資料，有信心能夠在限期前完成正名，又認為亞洲足協及國際足協不會阻撓：「呢個係香港特區政府應該做嘅事，我估計國際足協同亞洲足協都唔會反對，唔會遇到太多困難。」

貝鈞奇續道足總會為此盡快更改徽章，亦會額外設計港隊隊徽：「依家冇硬性規定波衫要幾時轉設計，如果趕得切嘅話，可能月底兩場友誼賽已經轉咗新波衫，」談到香港冰球代表隊，近日捲入播錯國歌風波，貝鈞奇謂外國賽會，未必能分辦正確國歌，令代表隊十分尷尬，只能把監督工作做得更嚴謹。

足總董事會6月即將換屆，屆時任期已屆滿的主席貝鈞奇，暗示未必再爭取連任：「暫時保持秘密，但自己近期事務都繁忙，其實喺足總做任何位置都可以，都是為推動足球，唔做主席、董事都可以繼續服務；另外當然要畀年青人做多啲事，長江後浪推前浪，必須要接班。」

此外，當局透露分別從國際足協和文化體育及旅遊發展局，取得約171萬美元，及超過700萬港元的資助撥款，將會在短期內發展視像助理裁判技術。