賽馬會菁英盃　東方火併標準流浪

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「賽馬會菁英盃」分組賽進入最後直路，周六（4日）青衣運動場會爆發B組焦點大戰，由東方對標準流浪。作為小組出線直接競爭對手，兩軍今季4次交鋒經常鬥到難分難解，今再狹路相逢，戰果隨時影響雙方在這項盃賽的命運，值得球迷入場多多支持！（on.cc東網周六下午3時直播）

賽前以13分暫踞B組榜首的東方，現時正處於魔鬼賽程，今場過後要接連在聯賽硬撼傑志及理文兩支強敵，上場不敵冠忠南區後，主教練盧比度期望球隊能夠及時反彈：「嚟緊要面對多場硬仗，所以呢場波對球隊重拾信心，擺正心態係好重要，呢場贏到會對球隊晉級有好大幫助，為此我哋會全力爭勝。」後防主力鐘樂安仍受腳踝傷患困擾，今場上陣成疑。

去年已領取特區護照的東方U22中場柏拔，早前首度入選港隊U23初選名單，對此他表示非常開心：「要繼續努力練波，爭取為代表隊上陣嘅機會。」今季面對流浪，柏拔屢次獲得出場機會，他形容對手不易對付，但強調保持信念則可戰勝一切：「之前同流浪多次交手都和波，每次對親都好難踢，但只要相信自己，相信隊友，我哋可以再贏波。」

標準流浪賽前比榜首東方少踢一場，落後對手兩分，今場兩隊正面交鋒，技術顧問米路直言目標全取3分：「冇錯今季未贏過東方，但相信球隊表現愈嚟愈好之下，絕對有機會贏番對手一次。」米路續指是役可以「夫添」應戰，基藍馬、姚浩明等傷兵悉數趕及傷愈復出。

流浪今季在「賽馬會菁英盃」未嘗一敗，陣中U22門將盧兆崎，認為球隊暫時整體表現不俗，今場大戰榜首東方，希望至少繼續維持不敗：「始終唔輸都仲有機會爭出線，我哋近期防守集中度係有所提升，溝通都好咗；但對方前場孫銘謙、黃皓雋速度好快，巴杜姆都係一個好前鋒，自己會以平常心出戰，最緊要發揮穩定。」

【兩隊預計正選陣容】

東方

門將：40.鍾凱文

後衞：2.亞歷斯祖 3.高素巴耶夫 27.馬高斯 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 6.胡晉銘 11.黃皓雋

前鋒：44.柏拔 9.巴杜姆 23.孫銘謙

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：4.金旻奎 6.朴鍾範 55.基藍馬 19.姚浩明

中場：16.林衍廷 5.林遼太 14.余在言

前鋒：22.陳耀祖 90.祖連奴 44.神田夢實