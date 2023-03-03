F1今季3大新秀　迪奎斯曾臨危受命創驚喜

除了資歷深厚的熱門車手外，今季F1加入了3個新面孔，包括麥拿侖新人皮雅斯迪、艾法托利的迪奎斯以及威廉士的沙俊，所謂初生之犢不畏虎，大家要落足眼力，留意3位新人的表現，分分鐘會帶來意想不到的驚喜。

21歲的澳洲新貴皮雅斯迪(Oscar Piastri)擁有亮麗的CV履歷，與勒卡歷及羅素一樣連續兩年贏得F3及F2冠軍，以優才生姿態晉升F1，還有一項以上兩位前輩沒有的銜頭，就是皮雅斯迪早於2019年便成功染指雷諾方程式榮譽，3年摘3項大賽錦標，足證他的具大潛能，也令外界對他期望更高。

荷蘭車手迪奎斯（Nyck de Vries）加盟艾法托利，將與日籍車手角田裕毅合作。論資排輩，迪奎斯是F1新人，但其實他已經28歲，2019年贏得F2冠軍後轉戰Formula E，成功登上2020-2021年盟主寶座。更利厲的，是他曾任平治、威廉士及雅士頓馬田的試車手，去年在多場練習賽中上陣。去年9月的F1意大利站，更臨危受命頂替「盲腸炎」的威廉士車手艾爾賓，不但在排位賽表現穩定出色，最終更拿下正賽第9名，於處子騷取得分數，贏得圈內人仕青睞。成熟，將是迪奎斯作為「新仔」突圍而出的最大本錢。

至於美國車手沙俊（Logan Sargeant）則被威廉士羅致，作為F2總排名第4的車手，很多人質疑為何車隊不招攬更高排名的車手呢？其中一個答案跟沙俊來自美國的國籍有關，22歲的沙俊將成為2015年後，第一位美國車手出席F1，而2023年賽季將有3站在美國舉行，這位浸淫於威廉士車隊學院多年、學有所成的新星，預料將成為北美車迷的焦點、傳媒追訪的對象。事實上，沙俊亦不敢怠慢，來巴林前自我於墨西哥城、德州、聖保羅及阿布扎比等地的賽道「儲備行車里數」，期望能在處子賽季突圍而出。