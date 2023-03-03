亞洲盃　分組賽抽籤5・11於卡塔爾舉行

2023「亞洲盃」決賽周將在明年年初舉行，亞洲足協（AFC）周五（3日）確定分組賽抽籤儀式，將在5月11日於主辦國卡塔爾的多哈舉行，預計相隔半世紀再闖入決賽周的港隊，將會被編入第4檔次。

由卡塔爾接替中國主辦的2023「亞洲盃」決賽周，近日才落實於2024年1月12日至2月10日舉行。而根據印度足協消息，AFC日前再公布分組賽抽籤儀式日期定於5月11日，地點為卡塔爾多哈的Katara Opera House。據悉AFC已經去信24支決賽周參賽隊伍，並邀請它們於抽籤當日派出代表，親赴當地出席。

香港足球代表隊於去年遠赴印度出戰「亞洲盃」外圍賽，先後擊敗同組的阿富汗及柬埔寨取得佳績，最後一戰雖不敵東道主印度，但仍以較佳次名成績出線。24支決賽周隊伍將抽籤分成6組，每組首兩名及4隊最佳第3名將晉級16強，而按照目前的世界排名，預計港隊將被編入第4檔次。

預計檔次：

第1檔次：伊朗、日本、韓國、澳洲、沙特阿拉伯、卡塔爾

第2檔次：阿聯酋、伊拉克、阿曼、中國、烏茲別克、敘利亞

第3檔次：巴林、約旦、吉爾吉斯、越南、黎巴嫩、巴勒斯坦

第4檔次：印度、泰國、塔吉克、中國香港、馬來西亞、印尼