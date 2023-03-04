曼聯今夏首簽曝光　10億搶購「新杜奧巴」

曼聯今季表現全面復甦，預料好大機會穩佔英超前4位，奪取下屆歐聯入場券，會方開始為下季組軍做準備，首要工作係收購1位前鋒，據悉已有目標人物，就係拿玻里射手域陀奧森漢，願意以1.2億歐元(約10億港元)收購呢位24歲尼日利亞國腳。

曼聯現時最弱位置係正前鋒，踢呢個位置嘅韋格賀斯擅於逼搶，但入球能力不足，為紅魔鬼上陣13次僅入1球，主帥坦哈格希望簽入1位高效射手提升攻力。

雖然曼聯近年一直垂青熱刺前鋒哈利卡尼，但考慮到呢位英格蘭國腳已經29歲，而且身價高昂，並唔划算，最大問題係熱刺拒絕將呢位靈魂人物出售畀英超競爭對手，所以曼聯轉為向域陀奧森漢埋手。

域陀奧森漢2020年夏天以7,000萬歐元轉會費由里爾加盟拿玻里，成為當時最高身價非洲球員，就知佢並非池中物。呢位射手過去兩季表現唔算突出，但今季大爆發，為拿玻里上陣26次入21球，被意大利傳媒封為「非洲夏蘭特」。

由於域陀奧森漢踢法似前車路士神鋒杜奧巴，加上佢視呢位科特迪瓦名將為偶像，因而亦有「新杜奧巴」之稱，獲得曼聯、車路士、阿仙奴等大球會垂青。

曼聯將於今夏易主，好可能被卡塔爾財團收購，屆時將有巨額資金增兵，願意接受拿玻里開出嘅1.2億歐元轉會費要求，同時向域陀奧森漢提供一份900萬歐元年薪合約，曼聯出手夠爽快，成事機會樂觀。

不過，域陀奧森漢喺周六(4日)凌晨意甲啞火，結果榜首拿玻里主場以0比1不敵拉素，被打破今季聯賽主場不敗之身。