何詩蓓添巴黎奧運資格　200自再衝獎牌

日前已袋走400米自由泳巴黎奧運資格的香港飛魚何詩蓓（Siobhan），周五在美國佛羅里達州舉行的「2023 TYR Pro Swim Series」出戰個人主項的200米自由泳，在決賽再度達巴黎奧運A標時間，游出1分55秒53取得個人第二張奧運入場券。隨後她在50米蛙泳更打破楊珍美保持的香港紀錄。

東京奧運贏得100自及200自兩面銀牌的Siobhan，今站比賽沒有參加100自項目，而周五在個人主項的200米自由泳亮相，當中奧運7金名將列迪姬及此項青年世界紀錄保持者麥恩杜舒（Summer McIntosh）都有出戰，Siobhan初賽以1分59秒70完成，總成績第6名闖入決賽。

在決賽與世界強手掀起激戰，Siobhan在首50米仍守着次席，但隨後被列迪姬趕過，最終以1分55秒53取得銅牌，16歲的麥恩杜舒與列迪姬分別獲得金、銀牌；而何詩蓓所造出的時間亦達到了奧運A級標準（1分57秒26），繼日前成功取得400自資格後，再取得巴黎奧運參賽資格，向奧運獎牌再進發。

此外，同日Siobhan也參加了50米蛙泳項目，在決賽游出31秒21與美國的Rachel Bernhardt並列第3，並且打破了大學隊友楊珍美於2019年所創的31秒61港績。