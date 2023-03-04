英超早場好戲碼　曼城激戰紐卡素

周六(4日)晚英超早場，「2哥」曼城主場迎戰紐卡素，曼城王牌艾寧夏蘭特近期入球量「減產」，連帶球隊成績都受影響，而「喜鵲」要搶分爭前4，佢哋近7仗聯賽全開2球或以下，2.5球入球細有計。(Now 621及611周六晚8時30分直播)

曼城現時落後阿仙奴5分，鋒力不足成為主因。夏蘭特今季聯賽雖然累積27球，但踏入2023年明顯有放緩迹象，9仗聯賽入6球睇落好似唔錯，但其中3球係對狼隊一場取得，即是其餘8仗只入3球，當中有5仗食白果。

紐卡素爭前4先求穩

另邊廂，紐卡素失落英聯盃，士氣大受打擊，聯賽打少兩仗下落後「4哥」熱刺4分，係時候收拾心情爭前4，「喜鵲」防守夠穩陣，今季聯賽僅失15球，係英超失波最少球隊，單計近7仗聯賽全開2球或以下，今仗造訪「藍月亮」必先求穩陣，入球細好路。

直播表

周六2:00pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 中岸水手

無綫數碼頻道85

周六2:00pm 澳職 西部聯 Vs 珀斯光輝

無綫myTV Super

周六4:45pm 澳職 FC悉尼 Vs 墨爾本勝利

無綫myTV Super

周六8:00pm 德乙 漢堡 Vs 紐倫堡

on.cc東網

周六8:30pm 英超 曼城 Vs 紐卡素

Now 621、611

周六8:30pm 英冠 布力般流浪 Vs 錫菲聯

有線601、661台

周六9:00pm 西甲 基達菲 Vs 基羅納

Now 632

周六10:00pm 意甲 蒙沙 Vs 安玻里

Now 639

周六11:00pm 英超 車路士 Vs 列斯聯

Now 622

周六11:00pm 英超 阿仙奴 Vs 般尼茅夫

Now 621

周六11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 水晶宮

Now 625

周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 韋斯咸

Now 624、Viu TV 96

周六11:00pm 英超 狼隊 Vs 熱刺

Now 623

周六11:15pm 西甲 艾美利亞 Vs 維拉利爾

Now 632

周日1:00am 意甲 阿特蘭大 Vs 烏甸尼斯

Now 639

周日1:30am 英超 修咸頓 Vs 李斯特城

Now 621

周日1:30am 西甲 馬略卡 Vs 艾爾切

Now 632

周日3:00am 荷甲 飛燕諾 Vs 格羅寧根

無綫myTV Super

周日3:45am 意甲 費倫天拿 Vs AC米蘭

Now 638

周日4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 西維爾

Now 632

周日4:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 南特

Now 639