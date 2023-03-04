英超早場好戲碼 曼城激戰紐卡素
2023年03月04日 13:01
東網電視更多新聞短片
最強博彩盤路過關神器《串績王》：http://win.on.cc/football/
周六(4日)晚英超早場，「2哥」曼城主場迎戰紐卡素，曼城王牌艾寧夏蘭特近期入球量「減產」，連帶球隊成績都受影響，而「喜鵲」要搶分爭前4，佢哋近7仗聯賽全開2球或以下，2.5球入球細有計。(Now 621及611周六晚8時30分直播)
曼城現時落後阿仙奴5分，鋒力不足成為主因。夏蘭特今季聯賽雖然累積27球，但踏入2023年明顯有放緩迹象，9仗聯賽入6球睇落好似唔錯，但其中3球係對狼隊一場取得，即是其餘8仗只入3球，當中有5仗食白果。
紐卡素爭前4先求穩
另邊廂，紐卡素失落英聯盃，士氣大受打擊，聯賽打少兩仗下落後「4哥」熱刺4分，係時候收拾心情爭前4，「喜鵲」防守夠穩陣，今季聯賽僅失15球，係英超失波最少球隊，單計近7仗聯賽全開2球或以下，今仗造訪「藍月亮」必先求穩陣，入球細好路。
直播表
周六2:00pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 中岸水手
無綫數碼頻道85
周六2:00pm 澳職 西部聯 Vs 珀斯光輝
無綫myTV Super
周六4:45pm 澳職 FC悉尼 Vs 墨爾本勝利
無綫myTV Super
周六8:00pm 德乙 漢堡 Vs 紐倫堡
on.cc東網
周六8:30pm 英超 曼城 Vs 紐卡素
Now 621、611
周六8:30pm 英冠 布力般流浪 Vs 錫菲聯
有線601、661台
周六9:00pm 西甲 基達菲 Vs 基羅納
Now 632
周六10:00pm 意甲 蒙沙 Vs 安玻里
Now 639
周六11:00pm 英超 車路士 Vs 列斯聯
Now 622
周六11:00pm 英超 阿仙奴 Vs 般尼茅夫
Now 621
周六11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 水晶宮
Now 625
周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 韋斯咸
Now 624、Viu TV 96
周六11:00pm 英超 狼隊 Vs 熱刺
Now 623
周六11:15pm 西甲 艾美利亞 Vs 維拉利爾
Now 632
周日1:00am 意甲 阿特蘭大 Vs 烏甸尼斯
Now 639
周日1:30am 英超 修咸頓 Vs 李斯特城
Now 621
周日1:30am 西甲 馬略卡 Vs 艾爾切
Now 632
周日3:00am 荷甲 飛燕諾 Vs 格羅寧根
無綫myTV Super
周日3:45am 意甲 費倫天拿 Vs AC米蘭
Now 638
周日4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 西維爾
Now 632
周日4:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 南特
Now 639